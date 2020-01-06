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رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد بث مباشر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم ، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 6 / 1 / 2020، أبرزها مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهة نابولي ضد الإنتر في ، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ64"

أرسنال ضد ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ18"

ميلان ضد سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

يوفنتوس ضد كالياري، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

نابولي ضد الإنتر، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

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