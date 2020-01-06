رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم ، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 6 / 1 / 2020، أبرزها مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهة نابولي ضد الإنتر في الدوري الإيطالي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ64"

أرسنال ضد ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ18"

ميلان ضد سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

يوفنتوس ضد كالياري، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

نابولي ضد الإنتر، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.