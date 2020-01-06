رياضة | نجم ريال مدريد يمر بأسوأ فترة له في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يمر بأسوأ فترة له في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد حقق فوزاً كبيراً ومهما بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق أمس على حساب خيتافي الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن المباراة شهدت مشاركة الويلزي جاريث بيل للمرة الأولى طوال المباراة لمدة 90 دقيقة عقب عودته بشكل كامل من كثير من الإصابات التي داهمته في الفترة الماضية.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن جاريث فشل في المساهمة في أي هدف سجله ريال مدريد بالأمس سواء بالصناعة أو التسجيل ليواصل مسلسل الجفاف التي يطارده منذ فترة طويلة.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جاريث بيل الذي لعب طوال مسيرته مع ريال مدريد حتى الآن 244 مباراة وسجل خلالها 108 هدفاً، يعيش الآن سلسلة طويلة من الجفاف وهي أحدى فتراته الأسوأ داخل أسوار النادي الملكي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جاريث بيل لعب المباراة رقم 11 بدون النجاح في هز شباك الخصوم بعدد دقائق 688 دقيقة وهي أطول فترة له من ناحية المباريات وثاني أسوأ فترة له من ناحية الدقائق.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جاريث بيل يعيش ثاني أسوأ فترة جفاف له بدون أهداف خلال مسيرته مع ريال مدريد بعد موسم 2014/2014 عندما لعب 829 دقيقة دون تسجيل أي هدف.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن هذه الفترة تعتبر هي الأسوأ والأطول من ناحية المباريات، حيث خاض 11 مباراة بدون تسجيل أي هدف حتى الآن في 9 مباريات في موسم 2014/2015.