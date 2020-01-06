رياضة | إنتر ميلان يرغب في ضم هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يرغب في ضم هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الدنماركي كريستيان إيركسن نجم توتنهام الإنجليزي يعتبر واحد من أبرز الأسماء المطلوبة في كثير من الأندية الأوروبية في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وفي الصيف المقبل أيضًا.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن إنتر ميلان دخل سباق الصراع على ضم إيركسن بقوة، حيث تتواصل إدارة إنتر ميلان مع توتنهام ووكيل أعمال اللاعب.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إيركسن مازال مترددا بشأن الرحيل عن توتنهام في يناير الحالي وذلك في ظل رغبته بالرحيل الى ريال مدريد، لذلك يفكر في الاستمرار مع توتنهام حتى نهاية الموسم.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إيركسن يرغب في الإنتظار حتى نهاية الموسم على أمل أن يتحرك ريال مدريد للتعاقد معه خاصة أنه سيرحل مجاناً عن توتنهام في الصيف المقبل.