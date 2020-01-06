اونلاين | مشاهد مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

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مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر، وسوف يدخل فريق كالياري مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق يوفنتوس، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق كالياري في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق كالياري في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.