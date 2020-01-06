اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الإثنين 6/1/2020 في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الإثنين 6/1/2020 في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري الإثنين 6/1/2020 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يطمح فريق يوفنتوس في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه للموسم التاسع على التوالي، وذلك حينما يستضيف فريق كالياري على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو في يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020.

فريق يوفنتوس صعوبة مهمته في الموسم الحالي في ظل شراسة الصراع على الصدارة الموسم الحالي مع غريمه التقليدي فريق إنتر ميلان، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثامنة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

موعد مباراة يوفنتوس وكالياري الإثنين في الدوري الإيطالي لكرة القدم: والقنوات الناقلة لمُباراة يوفنتوس ضد كالياري بث مباشر

Advertisements

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020 على الأراضي الإيطالية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة:

الخامسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

السادسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الرابعة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.