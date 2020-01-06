اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة إنتر ميلان ونابولي الإثنين 6/1/2020 في الدوري الإيطالي

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مشاهدة بث مباشر مباراة إنتر ميلان ونابولي الإثنين 6/1/2020 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يحلم فريق إنتر ميلان مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بمواصلة رحلة الصراع على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي مع غريمه التقليدي يوفنتوس، على أن تكون الفرصة سانحة أمامه لتحقيق ذلك من خلال حلوله ضيفاً ثقيلاً على أرضية ملعب سان باولو بمدينة نابولي من أجل مواجهة فريق نابولي العنيد في مساء يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020.

يعلم فريق إنتر ميلان أن مهمته ستكون في غاية التعقيد أمام فريق نابولي الطامح للعودة من جديد للمنافسة على مراكز المقدمة، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثامنة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.