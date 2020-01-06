اونلاين | «كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراةأرسنال ضد ليدز يونايتد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ارسنال PLUS بدون تقطيع NOW

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ث مباشر مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث تُذاع المباراة في كأس الإتحاد الإنجليزي في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

حيث تُذاع مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثانية المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.