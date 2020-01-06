اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة أرسنال وليدز يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط أرسنالII7SRY جول PLUS NOW

مباراة أرسنال وليدز يونايتد بث مباشر، وسوف يدخل فريق ليدز يونايتد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أرسنال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليدز يونايتد في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، بينما سقط فريق ليدز يونايتد في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ليدز يونايتد في الفترة الماضية، نجح فريق ليدز يونايتد في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليدز يونايتد 11 هدفاً في مرماه.

موعد مباراة أرسنال وليدز يونايتد الإثنين في كأس الإتحاد الإنجليزي: والقنوات الناقلة لمُباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد بث مباشر رابط مشاهدة مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في كأس الإتحاد الإنجليزي بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في كأس الإتحاد الإنجليزي في يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020 على أرضية ملعب أنفيلد رود، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة:

22:56 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. 23:56 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. 21:56 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.