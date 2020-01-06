اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وليدز يونايتد الإثنين 6/1/2020 في كأس الإتحاد الإنجليزي

مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وليدز يونايتد الإثنين 6/1/2020 في كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث يحلم فريق ليدز يونايتد بتحقيق مفاجأة مدوية من العيار الثقيل رفقة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في مساء يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020، وذلك حينما ينزل ضيفاً على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن من أجل مواجهة فريق أرسنال.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور الثالث ضمن فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يطمح الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي مع فريق المدفعجية.

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