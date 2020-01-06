شكرا لقرائتكم الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لقيد الكونغولى كابونجو كاسونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، إرجاء قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض، فى القائمة البيضاء فى بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم فتح باب القيد فى مطلع شهر يناير الجاري، انتظارا للقرار النهائى من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بشأن تحديد مصير المقعد المتبقى للأبيض فى قائمته، بعدما انتظم اللاعب طوال الفترة الأخيرة فى تدريبات الفريق الأبيض.

ويأتى انتظام الكونغولى كاسونجو فى تدريبات الزمالك خلال الفترة الأخيرة لتجهيزه للمشاركة فى المباريات إلا إن قيده من عدمه يتوقف حول رؤية كارتيرون الذى لم يصدر قراره حتى الآن بشأن المقعد المتبقى للفريق فى قائمته حيث يتبقى للأبيض قيد لاعب واحد من خلال الاستبدال فى قائمته المحلية .

لم يتعجل مسؤولو الأبيض فى قيد كاسونجو فى مستهل انتقالات الشتاء رغم فتح باب القيد انتظارا لقرار كارتيرون الذى أشاد بقدرات اللاعب العائد للأبيض عقب إنهاء إعارته للوداد المغربى لعدم حصوله على مستحقاته المالية بخلاف عدم قيده فى قائمة الفريق المغربى.

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وفوجئ الكونغولى كاسونجو بعدم قيده مع فريق الوداد المغربى عقب حصوله على إجازة قضاها فى بلاده ثم عاد مرة أخرى إلى القاهرة، وخاض مرحلة إعداد تأهيلية تمهيدًا للعودة للمشاركة فى المباريات خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير وانضم كاسونجو إلى الزمالك صيف 2017 قادمًا من الاتحاد السكندرى، بعدما قدم موسمًا جيدًا مع الاتحاد السكندرى، حيث شارك مع الأبيض فى 41 مباراة فى منافسات بطولة الممتاز، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 3 اهداف، فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة كأس مصر، وأحرز خلالها 4 أهداف، كما شارك فى 3 مباريات البطولة العربية أحرز خلالها هدفين، وشارك فى 3 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أحرز خلالها هدفين.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إنه حتى اللحظة الجارية تجرى إدارة النادى الأبيض مباحثات مع المدرب الفرنسى حول صفقة الفريق فى يناير ولم يتم حسم المسألة بصورة نهائية بخلاف مواصلة المحاولات من جانب مرتضى منصور رئيس النادى للحصول على موافقة اتحاد الكرة بشأن زيادة عدد المسموح باستبدالهم فى قائمة الفريق لحدوث ظروف قهرية وعلى رأسهم التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض الذى انقطع عن تدريبات الفريق دون وجود أسباب من قبل النادى حيث تقدم اللاعب بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تفيد برغبته فى فسخ التعاقد لعدم حصوله على رواتبه الشهرية إلا إن إدارة الزمالك أوضحت من خلال عقده الرسمى أن مستحقاته تبلغ 425 ألف دولار سنوياً بعد خصم الضرائب تم الاتفاق فى العقد أن يحصل عليهما على 4 دفعات الأولى فى شهر أغسطس الماضى، وهى التى حصل عليها بالفعل بل وحصل اللاعب بشكل مبكر على دفعة شهر يناير الجارى، فى الوقت الذى يتبقى قسطين الاول مستحق فى شهر أبريل القادم والأخر فى شهر يوليو ورفضت إدارة الزمالك بشكل قاطع عودة اللاعب التونسى للأبيض مجددا بعدما عرض وسطاء فى الفترة الأخيرة التدخل لحل المسألة.