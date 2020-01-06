شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تعقد اجتماعا مع جمال الغندور لمناقشة تراجع مستوى الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة تراجع مستوى الحكام خلال الأسابيع الأخيرة وهوجة البيانات التى صدرت من الأندية احتجاجا على مستوى الحكام وعلى رأسهم أندية الإسماعيلى والاتحاد وسموحة فضلا عن تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التى انتقد خلالها اللجنة وطالب بحكام أجانب لمباريات ناديه.

كان مجلس إدارة الزمالك قد طالب اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقى المباريات المحلية المتبقية للفريق فى بطولة الدورى، رافضاً التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذى تعرض له الفريق الأول لكرة القدم فى مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التى تكن العداء لنادى الزمالك وتجامل المنافس، وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة أيضاً للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادى الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الأخير رسائل سب وقذف فى حق رئيس النادى المستشار مرتضى منصور.

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قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، إيقاف أحمد التلاوى الحكم المساعد فى لقاء الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب الأخير فى الدورى الذى انتهى بفوز ذئاب الجبل بهدف دون رد. وأرجع مسؤولو اللجنة القرار لإلغاء الحكم المساعد هدفاً صحيحاً للاتحاد بداعى التسلل، ما كان له تأثير فى نتيجة المباراة، لذا قررت اللجنة استبعاد الحكم من إدارة مباريات الدورى الممتاز.

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت أيضاً إيقاف طارق سامى حكم لقاء الزمالك وأسوان، واستبعاده من إدارة مباريات الدورى الممتاز. ويرى مسؤولو اللجنة أن طارق سامى ارتكب العديد من الأخطاء المؤثرة، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك فى الشوط الأول، بجانب عدم طرد مدافع أسوان بعد التحامه مع يوسف أوباما لاعب الأبيض فى كرة ركلة الجزاء بالشوط الثانى، فضلا ان خطاه فى تطبيق اللائحة بعد طرد طارق حامد لاعب الزمالك، حيث استأنف اللعب قبل خروجه من الملعب قبل ان يوقف المباراة حتى خروجه.