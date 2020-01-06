الأهلي يقترب من الانسحاب من صفقة المهاجم النيجيري اليكي

بات النادي الأهلي أقرب للانسحاب من صفقة المهاجم النيجيري بيلسينج اليكي، مهاجم فريق لوزيرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأفادت صحيفة Luzerner Zeitung السويسرية، في تقرير لها، بأن الأهلي قريب من إغلاق ملف التعاقد مع اليكي، وذلك بسبب تعاقد الفريق مع مدير فني جديد.
وأضافت الصحيفة أنه وعلى الرغم من وصول المفاوضات بين الأهلي والنادي السويسري إلى مرحلة متقدمة، إلا أن الأمور تجمدت الآن بسبب التعاقد مع مدير فني جديد.
ونقلت الصحيفة عن المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر قوله إن الحديث عن التعاقد مع إليكي "قد انتهى".
وأشارت إلى أن المهاجم النيجيري الذي سعى الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، نجح في لفت انتباه المدير الفني الجديد للفريق السويسري من خلال تألقه في تدريبات الفريق، الذي بدوره طلب عدم التفريط في اليكي.
يشار إلى أن اليكي (23 عاماً) خاض 21 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط.
وسبق لـ إليكي التدرب تحت قيادة فايلر الذي ضمه لـ لوزيرن في يوليو من عام 2018.
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