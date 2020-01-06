شكرا لقرائتكم خبر عن أمن البحر الأحمر يستعد لتأمين احتفالية وضيوف «الأفضل في إفربقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مسؤولو أمن البحر الأحمر اجتماعا مع وفد الاتحاد الإفربقي لكرة القدم، بهدف التنسيق لتأمين احتفالية وضيوف أفضل لاعب في إفربقيا ٢٠١٩، والذي تستضيفه منطقة سهل حشيش بالغردقة مساء الثلاثاء المقبل، حيث استعرض الطرفان خطة تأمين سير الضيوف من مطار الغردقة وحتى فنادق الإقامة ومقر الاحتفال.

ومن المقرر نشر الخدمات الأمنية والمرورية بالتنسيق مع إدارة المرور، فيما يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء، نجوم الساحرة المستديرة حول العالم المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي، بعد الانتهاء من المسرح العائم على مياه البحر وخيمة الاحتفال.

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وأكد كامل أبوعلى مستضيف الحفل، أن أحد ألمع النجوم في العالم سيكون ضيف الحفل، وأن الإعلان عن اسمه سيكون مفاجأة الحفل.

وأوضح «أبوعلى» أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومجموعة بيك الباتروس المنظمة والمستضيفة للحفل، تحت الإشراف المباشر له، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للحفل.

يذكر أن حفل الأفضل لاختيار أحسن لاعب في القارة الإفريقية، لعام 2019 سيكون في ٧ يناير2020 بأحد المنتجعات السياحية الكبرى المملوكة لرجل الأعمال كامل أبوعلى، بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.