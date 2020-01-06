عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترتيب الدورى الإسبانى بعد نهاية الجولة الـ19

الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أسدل الستار على مباريات الجولة 19 للدوري الإسباني، بتعادل بين فريقي سيلتا فيجو وأوساسونا بهدف لمثله، ليسدل الستار على الدور الاول بتصدر برشلونة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف.



ترتيب الدوري الاسباني

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وتعادل إسبانيول مع برشلونة بهدفين لمثلهما، وفاز ريال مدريد على خيتافي بثلاثية دون رد، كما حقق أتلتيكو مدريد فوزًا على ليفانتي بهدفين لهدف.، ليصل رصيد البارسا والفريق الملكي إلى 40 نقطة هذا الموسم.

وافتتح غرناطة لقاءات الأحد بالفوز بصعوبة كبيرة بهدف نظيف سجله أنخيل مونتورو ليصعد إلى المركز العاشر بعد ذلك تمكن فياريال من تحقيق فوز صعب للغاية خارج أرضه على حساب فريق ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما تعادل ريال بيتيس خارج أرضه مع فريق ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق وفي ختام مباريات هذا الإسبوع تعادل أيضا فريق سيلتا فيجو مع اوساسونا بنفس النتيجة.