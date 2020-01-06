كارتيرون يبدأ التحضيرات لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى

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جدة - عمرو شويل يبدأ الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، التحضيرات لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث ستشهد التدريبات خلال الفترة الجارية عودة القوة الضاربة من العناصر الأساسية للفريق
وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق على طنطا، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.
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