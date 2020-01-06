شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل تحصين مواهب قطاع الناشئين ضد الرحيل المجانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تحصين مواهب قطاع الناشئين من الرحيل المجانى فى أى وقت بإبرام عقود احترافية لمدة أربع سنوات مقبلة لثلاثى جدد من الناشئين وهم حسام أشرف وياسين مرعى وأسامة فيصل حيث سيتم تصعيد الثلاثى للفريق الأول خلال الفترة الجارية، بعدما لفت الثلاثى أنظار الفرنسى باتريس كارتيرون من خلال متابعته لقطاع الناشئين وبذلك ينضم الثلاثى للثنائى الصاعد أحمد عيد وحسين فيصل الذى تم إبرام عقود احتراف لهم مؤخرًا وانضم عيد للفريق الأول فى آخر مواجهتين بالدورى أمام أسوان وطنطا فيما ستحسم إدارة الزمالك خلال الفترة الجارية مدى إمكانية إعارة الثنائى الصاعد هانى رشدى وحسين فيصل لفريق أسوان بعدما تم طلبهما بشكل رسمى.

ومن جانبه، أكد سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك، أن الفريق سيعتمد على أبناءه الناشئين فى الفترة المقبلة بكثرة ، مؤكدًا أنه تم تصعيد 6 ناشئين فى الفترة الماضية وشارك منهم أحمد عيد فى مركز الظهير الأيمن، مشددا على هذا الأمر سياسية يتبعها الجهاز الفني إلى جانب مواجهة ضغط المباريات.

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وتابع الشيشينى فى تصريحات عقب الفوز على طنطا أمس قائلا : " لدينا مباراة كل ثلاث أيام سواء فى الدوري أو دوري أبطال أفريقيا ، وسنعمل على تجهيز الناشئين لمواجهة مثل الظروف التى واجهتنا فى مباراة أسوان الأخيرة بالإعتماد على أحمد عيد بعد غياب حازم إمام للإصابة و هروب حمدي النقاز، ونفس الأمر خلال مباراة طنطا اليوم التى شهدت غياب أكثر من لاعب على رأسهما طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف .

وانتهت مباراة الزمالك وطنطا بفوز الفريق الأبيض 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يديره تحكيميًا إبراهيم نور الدين، وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث ، بينما تجمد رصيد أبناء الرداء الأصفر عند 10 نقطة ومازال فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، وأوضح الشيشيني أن أن الجهاز الفني لفريقه بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، يعمل حاليًا على تصعيد عدد من اللاعبين الشباب للفريق الأول، ونهدف للاعتماد على ـ"أبناء النادي" وهذا مكسب لهم لأنه يمنحهم الثقة و الأمل لبذل قصارى جهدهم للظهور مع الفريق الأول.