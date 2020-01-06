شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض عرض أسوان لاستعارة حازم مرسى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النادى الإسماعيلى فكرة الاستغناء عن مهاجمه الشاب حازم مرسى بعد تلقيه عرضاَ من نادى أسوان لإستعارة اللاعب لمدة 6 شهور فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية بدون مقابل نظراً للظروف المالية الصعبة التى يعيشها تماسيح النيل، وقال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى لـ ”الخليج 365” : " لن نفرط فى حازم مرسى فهو مستقبل خط هجوم الدراويش نظراً لامتلاكه مهارات وإمكانيات فنية مميزة ومع كامل تقديرنا للفريق الجنوبى ، نحن نحتاج اللاعب بشدة"

وجاء العرض الخاص باستعارة حازم مرسى من خلال الثنائى أحمد وجدى وأحمد سمير وسطاء الصفقة وكان الاسماعيلى قد منح أسوان شكرى نجيب مهاجم الفريق السابق على سبيل الإعارة بدون مقابل أيضاً تقديراً لظروف النادى الجنوبى، ومن المنتظر أن يستطلع مجلس الإسماعيلى رأى الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار فى الموافقة على عرض أسوان من عدمه.

وانتقل حازم مرسى صاحب الـ19 عاماً لصفوف الإسماعيلى موسم 2016 قادماً من القناة ليصبح هداف لفرق الناشئين بالدراويش ويتم تصعيده للفريق الأول وسجل هدفاً فى شباك الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية ، ونجح حازم مرسى فى خطف الانظار فى الاوقات التى يشارك فيها مع الفريق الأول وسط توقعات بأن يكون له دور كبير مع الإسماعيلى في الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأزمة التى يعانى منها الفريق في خط الهجوم، حيث لا يوجد سوى الناميبى بينسون شيلونجو.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز الثلاثاء القادم فى إطار الجولة الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلى ،ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.