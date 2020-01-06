صلاح وماني ومحرز.. من يتوج بأفضل لاعب أفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت تقارير صحفية، عن وجود شكوك بشأن حضور النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشيستر سيتي حفل جوائز الاتحاد الأفريقي.

ويتنافس صلاح ومحرز وماني على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، ومن المقرر أن يرسل الكاف طائرة خاصة لإنجلترا ليستقلها الثلاثي من أجل الذهاب إلى الغردقة لحضور الحفل.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية نقلًا عن تقارير صحفية، أن ساديو ماني هو اللاعب الوحيد الذي رد على الكاف وأكد حضوره للحفل، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا بشأن إمكانية عدم حضور صلاح ومحرز، ما يعني أن الدولي السنغالي هو من سيحصل على الجائزة.

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وذكرت التقارير أن مسؤولي الكاف تواصلوا مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، لحثه على إقناع الفرعون المصري بحضور الحفل، الذي تستضيفه بلاده الثلاثاء.

وأضافت أن حضور رياض محرز أيضًا يعد أمرًا في غاية الصعوبة، بسبب خوض فريقه مانشستر سيتي مباراة في كأس الأندية المحترفة في نفس يوم حفل جوائز الاتحاد الأفريقي.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي في آخر عامين، وفي العام الماضي تسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم في السنغال وشهد حضور زميله ساديو ماني.

وتستضيف مدينة الغردقة غدًا الثلاثاء، حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2019، والذي سيشهد حضور العديد من أبرز الشخصيات الرياضية في القارة السمراء.​