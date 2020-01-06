وزير الرياضة يشهد مباراة أساطير كرة القدم بسفح الأهرامات

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباراة الأساطير بين نجوم العالم، المقرر إقامتها تحت سفح الأهرامات بالجيزة، اليوم الإثنين، وذلك قبيل حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والاتحاد الأفريقي "الكاف" قاما بتوجيه الدعوة لعدد من النجوم المصريين والأفارقة للمشاركة في هذا اللقاء، أبرزهم أحمد حسن ووائل جمعة وأحمد حسام ميدو ومحمد زيدان.

كما أرسل الكاف البرنامج الخاص بالمباراة الذي يتضمن حضور ٣٠ لاعبًا من أساطير الكرة في العالم إلى مصر في الفترة من ٥ حتى

٨ يناير الجاري، حيث سيقومون بزيارة جامعة القاهرة، وإجراء حوار مع الطلاب، يعقبها المباراة الاستعراضية، ثم التوجه إلى مدينة الغردقة للمشاركة في حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام ٢٠١٩، ومن هؤلاء الأساطير صامويل إيتو، عبيدي بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومي، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، امادو فلافيو.

ورحب وزير الشباب والرياضة بأساطير كرة القدم خلال زيارتهم لمصر، متمنيًا لهم طيب

الإقامة في بلدهم الثاني، معربًا عن أمنياته بالتوفيق للاعبين المرشحين لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأفضل عام 2019.

يذكر أن مدينة الغردقة تستضيف حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من، محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز، نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى، لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما وُجِد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل أفريقيا.