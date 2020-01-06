نونو سانتو يترك الباب مفتوحاً لخروج نجم فريقه الى مانشستر يوناتيد

اعترف مدرب فريق “وولفرهامبتون واندرز” نونو سانتو ان اي شئ يمكن ان يحدث وسط شائعات انتقال مهاجمه “راؤول خيمينيز” إلى مانشستر يوناتيد.

وتم ربط اسم المهاجم المكسيكي بالإنتقال إلى ملعب اولد ترافورد في الفترة الاخيرة مقابل ما يقارب 51 مليون جنيه إسترليني.

ويذكر ان خيمينيز كان على مقاعد البدلاء في المباراة التي خاضها فريقه ضد “مانشستر يونايتد” في كأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت الماضي.

و يأمل مسؤولو نادي “مانشستر يوناتيد” في إتمام التعاقد مع المهاجم في اسرع وقتٍ ممكن، نظراً لافتقاد الفريق لمهاجم متقدم منذ رحيل البلجيكي “روميلو لوكاكو” إلى الإنتر في الميركاتو الصيفي الماضي وغياب الفرنسي “أنتوني مارسيال” عن معظم المباريات بسبب الاصابات المتكررة.