جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، بعد عصر اليوم الاثنين 6-1-2020، إلى ملعب سان سيرو، حيث ستقام هناك مباراة ميلان وسامبدوريا ضمن مباريات اليوم في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي، والتي ستشهد أول ظهور للأسطورة “زلاتان إبراهيموفيتش” بقميص الروسونيري بعد عودته لصفوف الفريق.
وتنقل زلاتان إبراهيموفيتش على مدار السنوات التي تلت رحيله عن ميلان بين صفوف ثلاثة أندية هم “باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس جالاكسي”، وتفاوضت معه العديد من الأندية للظفر بتوقيعه في الميركاتو الشتوي 2020 أمثال نابولي وبولونيا إلا أنه قرر في النهاية العودة لإنقاذ ميلان من خطر الهبوط.
وتقام في نفس توقيت مباراة ميلان وسامبدوريا مباراة بين يوفنتوس وكالياري على ملعب أليانز في تورينو، وسيحل الإنتر ضيفًا على نابولي في ملعب سان باولو لحساب نفس الجولة.
وخلال فترة الظهيرة تلعب جميع مباريات الجولة ال12 من الدوري السوري الممتاز، وفي نفس موعد مباراة قمة الجولة الإيطالية بين نابولي والإنتر، سيستضيف ملعب الإمارات بشمال لندن مباراة ختام الدور الرابع بين آرسنال وليدز يونايتد، وهو لقاء كلاسيكي له الكثير من الذكريات مع عشاق الكرة الإنجليزية.
جدول مباريات اليوم الاثنين 6-1-2020
|
المباراة ????
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المواعيد والقنوات الناقلة ????
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المناسبة ????
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بولونيا – فيورنتينا
|
الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش، 13:30 مصر، 14:30 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 4 + سوبر سوبرت 9.
|
الدوري الإيطالي، الجولة 18
|
أتالانتا – بارما
|
14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 5
|
الدوري الإيطالي، الجولة 18
|
يوفنتوس – كالياري
|
14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 4
|
الدوري الإيطالي، الجولة 18
|
ميلان – سامبدوريا
|
14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 2
|
الدوري الإيطالي، الجولة 18
|
ليتشي – أودينيزي
|
17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 4
|
الدوري الإيطالي، الجولة 18
|
نابولي – الإنتر
|
19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية.
|
الدوري الإيطالي، الجولة 18
|
نهضة بركان – رجاء بني ملال
|
18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية.
القناة الرياضية المغربية
|
الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 11
|
العربي – السد
|
15:45 جرينيتش، 17:45 مصر، 18:45 السعودية.
قناة الكأس الأولى + قناة بي إن سبورتس المفتوحة
|
دوري نجوم قطر، الجولة 5
|
الاتحاد – تشرين
|
12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية.
|
الدوري السوري الممتاز، الجولة 12
|
حطين – الجزيرة
|
12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية.
|
الدوري السوري الممتاز، الجولة 12
|
الكرامة – النواعير
|
12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية.
|
الدوري السوري الممتاز، الجولة 12
|
جبلة – الجيش
|
12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية.
|
الدوري السوري الممتاز، الجولة 12
|
الشرطة – الوثبة
|
12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية.
|
الدوري السوري الممتاز، الجولة 12
|
روان – ميتز
|
19:55 جرينيتش، 21:55 مصر، 22:55 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 6
|
كأس فرنسا، دور ال64
|
آرسنال – ليدز يونايتد
|
19:56 جرينيتش، 21:56 مصر، 22:56 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 2 + قناة بي بي سي وان
|
كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الرابع
|
النصر – خيطان
|
14:40 جرينيتش، 16:40 مصر، 17:40 السعودية.
قناة الكويت الرياضية
|
كأس ولي العهد الكويتي، تحديد المركز الثالث
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