جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، بعد عصر اليوم الاثنين 6-1-2020، إلى ملعب سان سيرو، حيث ستقام هناك مباراة ميلان وسامبدوريا ضمن مباريات اليوم في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي، والتي ستشهد أول ظهور للأسطورة “زلاتان إبراهيموفيتش” بقميص الروسونيري بعد عودته لصفوف الفريق.

وتنقل زلاتان إبراهيموفيتش على مدار السنوات التي تلت رحيله عن ميلان بين صفوف ثلاثة أندية هم “باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس جالاكسي”، وتفاوضت معه العديد من الأندية للظفر بتوقيعه في الميركاتو الشتوي 2020 أمثال نابولي وبولونيا إلا أنه قرر في النهاية العودة لإنقاذ ميلان من خطر الهبوط.

وتقام في نفس توقيت مباراة ميلان وسامبدوريا مباراة بين يوفنتوس وكالياري على ملعب أليانز في تورينو، وسيحل الإنتر ضيفًا على نابولي في ملعب سان باولو لحساب نفس الجولة.

وخلال فترة الظهيرة تلعب جميع مباريات الجولة ال12 من الدوري السوري الممتاز، وفي نفس موعد مباراة قمة الجولة الإيطالية بين نابولي والإنتر، سيستضيف ملعب الإمارات بشمال لندن مباراة ختام الدور الرابع بين آرسنال وليدز يونايتد، وهو لقاء كلاسيكي له الكثير من الذكريات مع عشاق الكرة الإنجليزية.

جدول مباريات اليوم الاثنين 6-1-2020