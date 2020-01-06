رياضة | عرض سعودي وصفقة تبادلية يحسمان مصير اسلام طارق مع طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض سعودي وصفقة تبادلية يحسمان مصير اسلام طارق مع طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل احد الوكلاء مع اسلام طارق حارس مرمى طنطا من اجل انضمامه لاحد اندية الدوري السعودي وذلك بعد ازمة رفض تجديدهلابناء السيد البدوي

وينتظر اسلام طارق وصول عرض رسمي لنادي طنطا، خاصة بعد ازمته الاخيره مع المدير الفني واستبعاده من مباراة الزمالك

بسبب رفضه التجديد

ويفكر مسؤولو نادي طنطا في ابرام صفقة تبادلية مع نادي الاتحاد السكندري، برحيل اسلام طارق لزعيم الثغر وضم محمود الزنفلي

واستطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مسجلو أهداف مباراة الزمالك وطنطا اليوم في الدوري المصري

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وسجل أهداف الزمالك الثلاثة كل من عمر السعيد في الدقيقة 19 ومحمد أوناجم في الدقيقة 87 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 92 بينما سجل وليد عادل هدفي نادي طنطا في الدقيقة 45 والدقيقة 69 لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الزمالك يعود بريمونتادا بطعم الأهلي في المباراة

ولأول مرة منذ فترة طويلة يقوم الزمالك بالعودة في المباراة بعد أن يكون متأخرا فقد تقدم الزمالك بهدف في الشوط الأول ثم تمكن طنطا من خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط ثم بدأ الشوط الثاني وسجل طنطا هدفه الثاني ويظل متقدما على الفارس الأبيض حتى الدقيقة 87 ليأتي هدف التعادل.

وعلى طريقة الأهلي في خطف الـ+90 سجل نادي الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 92 ليقتنص الثلاث نقاط من نادي طنطا.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتمكن خلالها نادي الزمالك فوزه إلى هزيمة منذ فترة طويله والمرة الأولى أيضا التي يسجل فيها الفارس الأبيض هدف بعد الوقت الأصلي من زمن المباراة