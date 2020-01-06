رياضة | ليس الأربعة الكبار.. نادي إنجليزي مفاجأة يقترب من خطف نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس الأربعة الكبار.. نادي إنجليزي مفاجأة يقترب من خطف نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحد اندية الإنجليزي من خطف واحد من نجوم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي يقترب بشدة من التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي في هذا الشتاء.

وأكدت الصحيفة أن وست هام هو أقوى المرشحين حاليا للتعاقد مع كوليبالي في يناير الجاري وذلك مقابل مبلغ 70 مليون يورو.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإيطالية كانت قد أشارت إلى أن خاليدو كوليبالي قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن نابولي وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

الأندية التي ترغب في ضم كوليبالي

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ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبة كبيرة في التعاقد مع كوليبالي في هذا الشتاء أبرزها نادي ريال مدريد ونادي برشلونة ونادي مانشستر سيتي.

مشاركات كوليبالي مع نادي نابولي هذا الموسم

وقد شارك خاليدو كوليبالي في 20 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل او يصنع خلالهم أي أهداف.

ترتيب نادي وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي وست هام يونايتد في المركز السادس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.