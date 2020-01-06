رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي مع السومة

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع السومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 06/يناير/2020 - 04:31 ص
Advertisements
الخليج 365 الرياضي
Advertisements
وقال توفيق عبر إذاعة الشباب والرياضة "أزارو مستمر معنا، لاعب كبير ولا صحة لما يتردد بشأن انتقاله لأحد الأندية السعودية".
وأضاف "السومة لاعب كبير ونتمنى أن يتواجد معنا، لم نتفاوض معه أو طرح اسمه، وإذا وصلني طلب من الإدارة الفنية بشأن أي لاعب سنتحرك لضمه، وما يتردد بشأن انتقال السومة للأهلي (شائعة)".
وتطرق للحديث عن الظهور الأول لكهربا بقميص الأهلي، قائلا "الأمور كانت مستقرة في صفقة كهربا، وانتظرنا البطاقة الدولية من الاتحاد البرتغالي، ولسنا طرفا في أزمة كهربا ونادي الزمالك".
وعن الصفقة الشتوية الثانية هذا الشهر، ألمح أمير توفيق في ختام تصريحاته "من الوارد التعاقد مع مهاجم أو مدافع، فالأمور غير مستقرة وهناك متغيرات بعد إصابة سعد سمير، والمدير الفني رني فايلر قد يغير رأيه".
Advertisements