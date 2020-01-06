عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تريزيجيه ينشر صورة رفقة محمد صلاح فى أحد مطاعم إنجلترا

الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نشر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي صورة رفقة نجم ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح، من داخل إحدى المطاعم الإنجليزية، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي والصور "إنستجرام".



محمد صلاح لم يشارك في مباراة ليفربول اليوم ضد إيفرتون في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي وهو اللقاء الذي حسمه الريدز 1-0 ، في المقابل شارك تريزيجيه مع أستون فيلا في دقائق قليلة قبل الخسارة أمام فولهام بالأمس في الدور ذاته 2-1.

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وبدأ الريدز مباراة اليوم بتشكيل يغلب عليه البدلاء وشهد الظهور الأول لتاكومي مينامينو المنضم حديثًا من سالزبورج النمساوي، فيما خرج من التشكيل نجوم الفريق من القائمة وأبرزهم محمد صلاح وفيرمينو وفان ديك وأليسون.

وجاء الهدف عبر اللاعب الناشئ كورتس جونز في الدقيقة 71 من عمر المباراة بتسديدة رائعة من قبل منطقة الجزاء بتمريرة من ديفوك أوريجي.

ولم يتذوق "الريدز" مرارة الهزيمة على ملعب "أنفيلد" أمام ايفرتون سوى مرة واحدة منذ سبتمبر 1999، في حين لم يتذوق ايفرتون طعم الانتصار على ليفربول في المواجهات الـ52 الأخيرة بملعبي "أنفيلد"، و"جوديسون بارك".

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الانجليزي "7 مرات" كان أخرها عام 2006، فيما حصل ايفرتون على الكأس في خمس مناسبات كان أخرها عام 1995.