فرج عامر يحفز لاعبيه بمكافأة حال الفوز على دجلة وحرس الحدود

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جدة - عمرو شويل رصد فرج عامر رئيس سموحه مكافآت خاصة للاعبين من أجل الفوز تحقيق الست نقاط المقبلة بالفوز على دجلة ثم حرس الحدود فى الجولة الثالثة عشر والتى ستؤهل الفريق للمنافسة على وصافة جدول الترتيب .
وقد رفض حسام حسن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة مؤكدا أن اللاعبين أدوا ما عليهم وكانوا الأفضل لولا احتساب ضربة جزاء على الفريق التى كانت السبب فى تعديل نتيجة اللقاء .
شدد حسام حسن على لاعبيه من اخذ المباراة بمحمل الجدية خاصة وأن دجلة سيخوض اللقاء كالطائر الجريج وسيسعى بكل ما اوتى من قوة حصد الثلاث نقاط للهروب من مؤخرة الجدول وهو ما تفهمه اللاعبون واكدوا أنهم سيسعوا إلى العودة للإنتصارات من جديد بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها الفريق فى الجولة الاخيرة امام المصرى البورسعيدى فى الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف .
على صعيد اخر سادت حالة من الإرتياح جنبات الجهاز الفنى للفريق بعد عودة ثلاثى الفريق السيد فريد مدافع الفريق الذى غاب عن التدريبات الجماعية من فترة الإعداد وخلال جميع المباريات الماضية وجمعت جلسة مؤخرا بين اللاعب ومدير الكرة إبراهيم حسن وأعرب فريد خلالها عن أسفه لعدم تواجده خلال المرحلة الماضية وأن سوء الفهم هو السبب الحقيقى وراء استبعاده خلال المرحلة الماضية ووعد بالعودة الى سابق عهده كهداف للفريق .
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