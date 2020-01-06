«رضا عبدالعال» ينتقد طريقة «كارتيرون»: ملوخية ومهلبية..والأهلى مش فايق بس بيعرف يكسب

انتقد الكابتن "رضا عبدالعال" نجم الزمالك والاهلي السابق ، طريقة المدير الفني "كارتيرون" بعد فوز الزمالك المثير علي طنطا فى الوقت القاتل من المباراة فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . وقال "عبدالعال" خلال فيديو تم نشره عبر موقع "يوتيوب" : كارتيرون بدا بتشكيل خاطئ ، ملوخية و مهلبية ,موضحا أنه منح راحة للاعبين أساسيين وأشار الي ان كارتيرون لو كان هو من يقف وراء تشكيل الزمالك اليوم يجب ان يرحل علي الفور . Advertisements وأختتم "نجم الزمالك والاهلي السابق" الأهلى مش فايق بس بيعرف يكسب

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