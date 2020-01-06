عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سان جيرمان يمطر شباك ليناس بنصف دستة أهداف في كأس فرنسا

الإثنين 6 يناير 2020

الخليج 365

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فوزا كبيرا بسداسية نظيفة على نظيره ليناس مونتليري، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن لقاءات دور الـ 64 من بطولة كأس فرنسا على ملعب الأخير.



بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل من البدلاء واللاعبين الشباب، باستثناء النجم المخصرم إدينسون كافاني.

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وافتتح اللاعب عادل عوشيشي التسجيل للفريق العاصمي في الدقيقة الـ 30 بصناعة ديجبا، وأضاف كافاني الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة.

وأضاف الأوروجوياني نفسه الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني من صناعة دراكسلر في الدقيقة الـ 61 قبل أن يصنع الهدف الرابع لسارابيا في الدقيقة الـ 63.

وبعدها بدقائق أضاف سارابيا بمجهود فردي الهدف الثاني له والخامس لفريقه ليسجل الكاميروني موتينج السادس قبل نهاية اللقاء.

بهذه النتيجة يتأهل فريق العاصمة الفرنسية إلى دور الـ32 من البطولة.