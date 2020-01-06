شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختتم استعداداته لمباراته مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الاثنين فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استعداداته لمباراته مع بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر غداً الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام حيث يعلن المدير الفنى القائمة النهائية التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة التى يغيب عنها العراقى همام طارق بعد حصوله على راحة أسبوع بداعى الإجهاد.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

وأكد أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه ، مشددا على أنه لا يوجد مكان لأي لاعب مقصر بصفوف الفريق.

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وشدد مدرب الإسماعيلى على أن الفرص لن تُهدى، وأنه يتعين على اللاعبين انتهازها لحجز مقعد بتشكيل الفريق ، مع بذل جهود مضاعفة خلال الفترة من أجل تعويض سلسلة الاخفاقات الماضية.

وأختتم حديثه بأنه يجب على جميع اللاعبين اعلاء مصلحة الفريق والسعى نحو استعادة سكة الانتصارات من أجل اعادة البسمة على وجوه الجماهير المحبة للكيان.

وتأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش ، يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالاجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.