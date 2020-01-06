شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعسكر فى أوروبا استعدادا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة إقامة معسكر خارجى للاعبى منتخب الرجال، خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، و التى تقام فى الفترة من 21 الى 23 فبراير المقبل، دون تحديد مكان إقامتها حتى الان، ومن المقرر أن يقام المعسكر فى أحد الدول الاوربية ، وجارى المفاضلة بين صربيا او فرنسا ، أو أسبانيا بدء من 11 فبراير وحتى قبل انطلاق التصفيات بـ 48 ساعة ، على أن يتم العودة الى القاهرة حال إقامة التصفيات بالأسكندرية، أوالسفر إلى الدولة المستضيفة حال اقامتها خارج مصر، وفقا لما يحدده الاتحاد الأفريقى للعبة.

ومن المقرر أن يقام أول تجمع للاعبى المنتخب فى الفترة من 31 يناير حتى 10 فبراير بالإسكندرية، تحسبا لإقامة التصفيات بعروس البحر المتوسط، حيث طلب الاتحاد المصرى من نظرائهم بالاتحاد الأفريقى إقامتها بالإسكندرية، إلا أن مسئولى المنطقة الخامسة الأفريقية لم يحسموا مكان إقامة البطولة، ولم يتم الاستقرار على أى دولة سواء مصر أو غيرها.

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وأسفرت قرعة البطولة التى أقيمت برواندا الأسبوع الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخاطب مسئولو الاتحاد أيضا الثلاثى المحترف عاصم مرعى وأحمد حمدى وعبد الرحمن نادر للمشاركة مع المنتخب فى الاستعداد للبطولة، وكذلك التجمع قبل انطلاق المنافسات.

تم ضم معتز مغازى معدا بدنيا للجهاز المعاون لمرعى، الذى يضم كلا من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ،و وائل لطفى هو مديرا لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق.