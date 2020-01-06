أهداف الأحد.. ثلاثية الأهلي أمام نادي مصر.. وهدف ليفربول في شباك ايفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 5 يناير 2020 بمختلف البطولات. الدوري الإيطالي أهداف مباراة روما وتورينو الدوري المصري أهداف مباراة الزمالك وطنطا Advertisements أهداف مباراة الأهلي ونادي مصر كأس الاتحاد الإنجليزي هدف مباراة ليفربول وايفرتون

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