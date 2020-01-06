اليوم.. الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة زيسكو الزامبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، استئناف التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلةبمقر النادي، وذلك بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب غزل المحلة مساء أمس الأحد ببطولة الدوري الممتاز.
ويبدأ الفريق اليوم استعداداته لمواجهة زيسكو الزامبي يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجيش بمدينة السلام، وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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