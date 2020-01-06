بث مباشر | جميع صفقات الميركاتو الشتوي 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لجميع أحداث الميركاتو الشتوي 2020 (بشكل يومي) بعد ان انطلق يوم الخميس 2-1-2020 بشكل رسمي في الدوريات الخمس الكبرى، على أن يستمر حتى ساعة متأخرة من مساء يوم 31-1-2020 في إنجلترا وإيطاليا، وينتهي يوم الثاني من فبراير في فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

يستمر ميركاتو يناير في العديد من البلدان الأوروبية وغير الأوروبية لأكثر من شهر، مثلما هو الحال في البرازيل حيث يبدأ في الأول من يناير وينتهي في 31 مارس.

كذلك في اليابان يبدأ يوم 5 يناير وينتهي يوم 29 مارس، وفي النرويج يبدأ 1 يناير وينتهي يوم 1 أبريل.

لكن دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا اتفقوا على أن يبدأوا الميركاتو الشتوي معًا يوم 1 يناير وينهوه معًا يوم 2 فبراير.

في إيطاليا يبدأ 2 يناير وينتهي 31 يناير، وفي إنجلترا يبدأ 1 يناير وينتهي 31 يناير.

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وتُعد أقصر فترة سوق انتقالات شتوية في أوروبا بالدوريين التركي والدنماركي، حيث يستمر الميركاتو الشتوي هناك في الفترة من 5 إلى 31 يناير فقط، ومن بعدهما يأتي الدوري الهولندي الذي يستمر سوقه الشتوي في الفترة من 3 إلى 31 يناير فقط.

البث المباشر من الأحدث للأقدم

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر النصي لأحداث الميركاتو الشتوي 2020 في أوروبا وجميع أنحاء العالم والوطن العربي.

♻️ كل ما عليكم فعله للتعرف على جميع الصفقات الرسمية التي تمت هذا الشهر، تسجيل هذه الصفحة لديكم، والعودة إليها على مدار اليوم، ستجدون هنا الصفقات بالصورة والكلمة أول بأول..

♻️ بث مباشر – اليوم السادس من الميركاتو الشتوي 2020

بعد قليل…

???? بث مباشر – اليوم الخامس من الميركاتو الشتوي 2020

✅ انتقال رسمي | ماركو مارين ???????? – من ريد ستار الصربي إلى أهلي جدة السعودي. كلف 3 مليون يورو، وبعض المصادر الأخرى تؤكد أنه كلف 1.6 مليون يورو. (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة)

???????? إعارة | أحمد علي ???????? – من بيراميدز المصري إلى إنبي المصري.

???????? إعارة | هنري أونيكورو ???????? – من موناكو الفرنسي إلى جالاطا سراي التركي. شارك في النصف الأول من الموسم الحالي في 4 مباريات بعد انضمامه لموناكو من إيفرتون.

هنري أونيكورو ???????? – من موناكو الفرنسي إلى جالاطا سراي التركي. شارك في النصف الأول من الموسم الحالي في 4 مباريات بعد انضمامه لموناكو من إيفرتون. ✅ انتقال رسمي ???? – جون دال توماسون ???????? | تولى تدريب نادي مالمو السويدي. أول تجربة تدريبية له منذ عام 2014 عندما درب نادي رودا الهولندي. (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة)

جون دال توماسون ???????? | تولى تدريب نادي مالمو السويدي. أول تجربة تدريبية له منذ عام 2014 عندما درب نادي رودا الهولندي. (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة) ✅ انتقال حر | نسيم عكرور ???????? – انضم لصفوف نادي شامبيري الفرنسي بعد انتهاء عقده مع نادي أنيسي الفرنسي. هذه عاشر تجربة للمهاجم الجزائري صاحب الـ45 عامًا منذ عام 1998 مثل نادي سوتون يونايتد الإنجليزي وسجل له 19 هدفًا في 48 مباراة. لعب بعدها لأندية إستريس وتروي ولو هافر وجرينوبل في فرنسا.

نسيم عكرور ???????? – انضم لصفوف نادي شامبيري الفرنسي بعد انتهاء عقده مع نادي أنيسي الفرنسي. هذه عاشر تجربة للمهاجم الجزائري صاحب الـ45 عامًا منذ عام 1998 مثل نادي سوتون يونايتد الإنجليزي وسجل له 19 هدفًا في 48 مباراة. لعب بعدها لأندية إستريس وتروي ولو هافر وجرينوبل في فرنسا. ???????? إعارة | إدوارد لوفين ???????? – من هيرتا برلين الألماني إلى أوجسبورج الألماني. لم يشارك مع الفريق الأول لهيرنا برلين هذا الموسم.

إدوارد لوفين ???????? – من هيرتا برلين الألماني إلى أوجسبورج الألماني. لم يشارك مع الفريق الأول لهيرنا برلين هذا الموسم. ✅ انتقال حر | توماسو سكويلاسي ???????? – انضم لصفوف بيتشرنو الإيطالي.

توماسو سكويلاسي ???????? – انضم لصفوف بيتشرنو الإيطالي. ???????? إعارة | باتريك شميديت ???????? – من هيدينهيم الألماني إلى دينامو دريسدين الألماني.

باتريك شميديت ???????? – من هيدينهيم الألماني إلى دينامو دريسدين الألماني. ???????? إعارة | شتيفين سكرتزيبسكي ???????? – من شالكه الألماني إلى فورتونا دوسيلدورف.

شتيفين سكرتزيبسكي ???????? – من شالكه الألماني إلى فورتونا دوسيلدورف. ???????? إعارة | مارك يوث ???????? – من شالكه الألماني إلى كولن الألماني. لم يشارك مع الفريق الأول لشالكه هذا الموسم.

???? بث مباشر – اليوم الرابع من الميركاتو الشتوي 2020

???????? إعارة | روبيرتو بيرنو ???????? – من ليتشي الإيطالي إلى بيتونتو الإيطالي.

روبيرتو بيرنو ???????? – من ليتشي الإيطالي إلى بيتونتو الإيطالي. ???????? إعارة | فيليبي فيزيو ???????? – من أودينيزي الإيطالي إلى أتلتيكو باراناينسي البرازيلي. قضى النصف الأول من الموسم الجاري معارًا لنادي جريميو البرازيلي

فيليبي فيزيو ???????? – من أودينيزي الإيطالي إلى أتلتيكو باراناينسي البرازيلي. قضى النصف الأول من الموسم الجاري معارًا لنادي جريميو البرازيلي ???????? إعارة | ماتيا ديسترو ???????? – من بولونيا الإيطالي إلى جنوى الإيطالي. شارك في 5 مباريات بالنصف الأول من الموسم الحالي مع بولونيا.

ماتيا ديسترو ???????? – من بولونيا الإيطالي إلى جنوى الإيطالي. شارك في 5 مباريات بالنصف الأول من الموسم الحالي مع بولونيا. ✅ انتقال رسمي | جيوفاني فان برونكهورست ???????? – تولى تدريب نادي جوانزهو R&F الصيني، بعد عدة أشهر من رحيله عن فينورد روتردام الذي دربه في الفترة من 2015 ل2019.

جيوفاني فان برونكهورست ???????? – تولى تدريب نادي جوانزهو R&F الصيني، بعد عدة أشهر من رحيله عن فينورد روتردام الذي دربه في الفترة من 2015 ل2019. ✅ انتقال حر | إيميل هالفريدسون ???????? – بادوفا الإيطالي.. انتهى عقده مع أودينيزي في الموسم الماضي 2019/2018 والذي شهد مشاركته في 3 مباريات فقط.

???? بث مباشر – اليوم الثالث من الميركاتو الشتوي 2020

✅ انتقال حر | زلاتان إبراهيموفيتش ???????? – انضم لصفوف ميلان الإيطالي بالمجان بعد شهر من انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي. وتم تقديمه لوسائل الإعلام الإيطالية.

| زلاتان إبراهيموفيتش ???????? – انضم لصفوف ميلان الإيطالي بالمجان بعد شهر من انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي. وتم تقديمه لوسائل الإعلام الإيطالية. ???????? إعارة | يفيس كايسر ???????? – من بازل السويسري إلى شافهاوزين السويسري.

يفيس كايسر ???????? – من بازل السويسري إلى شافهاوزين السويسري. ✅ انتقال رسمي | مارسيلو ساراتشي بينتو ???????? – من لايبزج الألماني إلى جالاطا سراي التركي.

مارسيلو ساراتشي بينتو ???????? – من لايبزج الألماني إلى جالاطا سراي التركي. ✅ انتقال رسمي | روبين لوباتو كابال ???????? – من خيتافي الإسباني إلى بورجوس الإسباني.

روبين لوباتو كابال ???????? – من خيتافي الإسباني إلى بورجوس الإسباني. ???????? إعارة | سافاس بولات ???????? – من كونيا سبور التركي إلى أداناسبور التركي.

سافاس بولات ???????? – من كونيا سبور التركي إلى أداناسبور التركي. ???????? إعارة | ديلان برون ???????? – من خينت البلجيكي إلى ميتز الفرنسي. (هنا تفاصيل الصفقة).

ديلان برون ???????? – من خينت البلجيكي إلى ميتز الفرنسي. (هنا تفاصيل الصفقة). ✅ انتقال رسمي | إينير فالنسيا ???????? – من تيجريس المكسيكي إلى بيشكتاش التركي. الصفقة كلفت بيشكتاش 6 مليون يورو.

✅ انتقال حر | جاك رودويل ???????? – انضم لصفوف شيفيلد يونايتد بالمجان بعد 8 أشهر من انتهاء عقده مع بلاكبيرن روفرز. (هنا تفاصيل الصفقة)

???????? إعارة | ياسين بنرحو ???????? – من بوردو الفرنسي إلى نيم الفرنسي. شارك هذا الموسم في 6 مباريات بمسابقة الليج آ.

???? بث مباشر – اليوم الثاني من الميركاتو الشتوي 2020

✅ انتقال رسمي | يوسف بادجي ???????? – من كاسا سبورت السنغالي إلى كلوب بروج البلجيكي.. كلف حوالي 150 ألف دولار فقط.

يوسف بادجي ???????? – من كاسا سبورت السنغالي إلى كلوب بروج البلجيكي.. كلف حوالي 150 ألف دولار فقط. ✅ انتقال رسمي | تيموثي تيلمان ???????? – من بايرن ميونخ الألماني إلى جريوثير فورث الألماني.

| تيموثي تيلمان ???????? – من بايرن ميونخ الألماني إلى جريوثير فورث الألماني. ???????? إعارة | أمادو سانيا ???????? – من كلوب بروج البلجيكي إلى أوستيندي البلجيكي.

أمادو سانيا ???????? – من كلوب بروج البلجيكي إلى أوستيندي البلجيكي. ???????? إعارة | ستراهينجا بافلوفيتش ???????? – انضم لصفوف موناكو الفرنسي من بارتيزان بلجراد الصربي، مقابل 10 مليون يورو + 3 مليون يورو إضافات، ثم تمت إعارته إلى بارتيزان بلجراد حتى يونيه 2020.

???????? إعارة | هيربي كين ???????? – من ليفوبول الإنجليزي إلى هال سيتي الإنجليزي

هيربي كين ???????? – من ليفوبول الإنجليزي إلى هال سيتي الإنجليزي ???????? إعارة | روبيرتو بريان كاسافيردي ???????? – من ريال مايوركا الإسباني إلى لاس روزاس الإسباني. أعير في الميركاتو الصيفي 2019 لنادي باراكالدو الإسباني.

روبيرتو بريان كاسافيردي ???????? – من ريال مايوركا الإسباني إلى لاس روزاس الإسباني. أعير في الميركاتو الصيفي 2019 لنادي باراكالدو الإسباني. ???????? إعارة | آندرياس بولسين ???????? – من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى أوستريا فينا النمساوي.

آندرياس بولسين ???????? – من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى أوستريا فينا النمساوي. ???????? إعارة | لوكاس نميتشا ???????? – من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ميدلسبره الإنجليزي. أعير في الميركاتو الصيفي 2019 لنادي فولفسبورج وشارك معه في 6 مباريات

لوكاس نميتشا ???????? – من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ميدلسبره الإنجليزي. أعير في الميركاتو الصيفي 2019 لنادي فولفسبورج وشارك معه في 6 مباريات ✅ انتقال رسمي | راغنار أتشي ???????? – من سبارتا روتردام الهولندي إلى آنتراخت فرانكفورت الألماني. سجل 5 أهداف في 17 مباراة هذا الموسم.. وقع على عقد مدته 5 سنوات.

???? بث مباشر – اليوم الأول من الميركاتو الشتوي 2020

✅ انتقال رسمي | مينامينو ???????? – من ريد بول سالزبورج النمساوي إلى ليفربول الإنجليزي – أبرز صفقة في افتتاح الميركاتو الشتوي، كلف انضمامه 16 مليون جنيه إسترليني.

مينامينو ???????? – من ريد بول سالزبورج النمساوي إلى ليفربول الإنجليزي – أبرز صفقة في افتتاح الميركاتو الشتوي، كلف انضمامه 16 مليون جنيه إسترليني. ✅ انتقال حر | ماريو ماندزوكيتش ???????? – من يوفنتوس الإيطالي إلى الدحيل القطري – أبرز صفقة في الشرق الأوسط عند فتح الميركاتو الشتوي، كلف انضمامه 5.5 مليون يورو.

???????? إعارة | آدم فيليبس ???????? – من بيرنلي الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي

آدم فيليبس ???????? – من بيرنلي الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي ???????? إعارة | توماني دياجوراجا ???????? – من سويندون تاون الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي

توماني دياجوراجا ???????? – من سويندون تاون الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي ✅ انتقال رسمي | إسرائيل أليخاندرو دامونتي ???????? – يتولى تدريب نادي هوريكان الأرجنتيني. أول تجربة تدريبية بعد تقاعده في عمر 37 عامًا مع نادي بانفيلد بموسم 2020/2019.

إسرائيل أليخاندرو دامونتي ???????? – يتولى تدريب نادي هوريكان الأرجنتيني. أول تجربة تدريبية بعد تقاعده في عمر 37 عامًا مع نادي بانفيلد بموسم 2020/2019. ✅ انتقال حر | فالون بيهرامي ???????? – وقع على عقد انتقال حر مع جنوى الإيطالي بعد انتهاء عقده مع نادي سيون السويسري الذي مثله موسم واحد بعد رحيله عن أودينيزي بالميركاتو الصيفي 2019.

فالون بيهرامي ???????? – وقع على عقد انتقال حر مع جنوى الإيطالي بعد انتهاء عقده مع نادي سيون السويسري الذي مثله موسم واحد بعد رحيله عن أودينيزي بالميركاتو الصيفي 2019. ✅ انتقال حر | دانيل أوزفالدو ???????? – وقع على عقد انتقال حر مع بانفيلد الأرجنتيني بعد 3 سنوات من الغياب عن كرة القدم بعد فسخ تعاقده مع بوكا جونيورز.

✅ انتقال حر | إيمليانو آدريان إنسوا ???????? – وقع على عقد انتقال حر مع لوس أنجلوس جالاكسي بعد انتهاء عقده مع شتوتجارت الألماني الذي مثله في الفترة من 2015 إلى 2019.

إيمليانو آدريان إنسوا ???????? – وقع على عقد انتقال حر مع لوس أنجلوس جالاكسي بعد انتهاء عقده مع شتوتجارت الألماني الذي مثله في الفترة من 2015 إلى 2019. ✅ انتقال رسمي | حكيم بالوجلو ???????? من ساريار التركي إلى بودرومسبور التركي.

حكيم بالوجلو ???????? من ساريار التركي إلى بودرومسبور التركي. ???????? إعارة | ماتيا بيرين ???????? من يوفنتوس الإيطالي إلى جنوى الإيطالي.

???????? إعارة | ديميتري فولكير ???????? من واتفورد الإنجليزي إلى غرناطة الإسباني.

ديميتري فولكير ???????? من واتفورد الإنجليزي إلى غرناطة الإسباني. ???????? إعارة | باتريك روبيرتس ???????? من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ميدلسبره الإنجليزي – أعير مطلع هذا الموسم لنوريتش سيتي ولعب 3 مباريات فقط.

✅ انتقال رسمي | ماخيتي ديوب ???????? من بكين رينهي الصيني إلى الشباب السعودي – سجل 22 هدفًا في العامين الماضيين بالدوري الصيني.

ماخيتي ديوب ???????? من بكين رينهي الصيني إلى الشباب السعودي – سجل 22 هدفًا في العامين الماضيين بالدوري الصيني. ???????? إعارة | جواو بيدرو أمارال ???????? – من ليخ بوزنان البولندي إلى باكوس فيريرا البرتغالي.

جواو بيدرو أمارال ???????? – من ليخ بوزنان البولندي إلى باكوس فيريرا البرتغالي. ✅ انتقال حر | نيكولاس أجوستين فيريرا ???????? – من بوليفار البوليفي إلى إستوديانتس ريو كواترو الأرجنتيني.

نيكولاس أجوستين فيريرا ???????? – من بوليفار البوليفي إلى إستوديانتس ريو كواترو الأرجنتيني. ???????? إعارة | كلاوديو فيلاجرا ???????? – من بانفيلد الأرجنتيني إلى سبورت بويز البيروفي

كلاوديو فيلاجرا ???????? – من بانفيلد الأرجنتيني إلى سبورت بويز البيروفي ✅???? ‏ تجديد عقد | ريال سوسيداد يجدد عقد مدربه إيمانويل حتى صيف 2021.

‏ ريال سوسيداد يجدد عقد مدربه إيمانويل حتى صيف 2021. ???????? إعارة | سيدسلي فيريرا بيريرا ???????? – من دينامو كييف الأوكراني إلى كورينثيانز البرازيلي. لم يلعب أي مباراة في النصف الأول من الموسم الحالي بعد أن شارك في 17 مباراة الموسم الماضي.

سيدسلي فيريرا بيريرا ???????? – من دينامو كييف الأوكراني إلى كورينثيانز البرازيلي. لم يلعب أي مباراة في النصف الأول من الموسم الحالي بعد أن شارك في 17 مباراة الموسم الماضي. ???????? إعارة | آندري جرين ???????? – من أستون فيلا الإنجليزي إلى تشارلتون أثلتيك الإنجليزي. أعير في النصف الأول من الموسم الحالي لنادي بريستون نورث إند الإنجليزي، وكان أعير الموسم الماضي لبورتسموث.

آندري جرين ???????? – من أستون فيلا الإنجليزي إلى تشارلتون أثلتيك الإنجليزي. أعير في النصف الأول من الموسم الحالي لنادي بريستون نورث إند الإنجليزي، وكان أعير الموسم الماضي لبورتسموث. ✅ انتقال رسمي | محمد بنتومي ???????? – من الكوكب المراكشي المغربي إلى نهضة الزمامرة.

محمد بنتومي ???????? – من الكوكب المراكشي المغربي إلى نهضة الزمامرة. ???????? إعارة | ريان كوني ???????? – من بيرنلي الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي. انضم لصفوف بيرنلي من بوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2019 دون أن يشارك مع الفريق الأول.

ريان كوني ???????? – من بيرنلي الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي. انضم لصفوف بيرنلي من بوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2019 دون أن يشارك مع الفريق الأول. ✅ انتقال رسمي | إدير ديريك كاستيو ???????? – من سانتا ريتا الإكوادوري إلى برشلونة الإكوادوري.

إدير ديريك كاستيو ???????? – من سانتا ريتا الإكوادوري إلى برشلونة الإكوادوري. ✅ انتقال حر | إيليا ساموشنيكوف ???????? – من توربيدو موسكو الروسي إلى روبن كازان الروسي.

إيليا ساموشنيكوف ???????? – من توربيدو موسكو الروسي إلى روبن كازان الروسي. ???????? إعارة | إيوب زامباتارو ???????? من أتالانتا الإيطالي إلى رافينا الإيطالي. انضم لصفوف أتالانتا في الميركاتو الصيفي 2019 من بادوفا دون أن يلعب أي مباراة.

إيوب زامباتارو ???????? من أتالانتا الإيطالي إلى رافينا الإيطالي. انضم لصفوف أتالانتا في الميركاتو الصيفي 2019 من بادوفا دون أن يلعب أي مباراة. ???????? إعارة | ستيف سيدوون ???????? من بيرمنجهام سيتي الإنجليزي إلى بورتسموث الإنجليزي. أعير في الموسم الماضي لناديي ستيفيناج وويمبلدون.

ستيف سيدوون ???????? من بيرمنجهام سيتي الإنجليزي إلى بورتسموث الإنجليزي. أعير في الموسم الماضي لناديي ستيفيناج وويمبلدون. ✅ انتقال رسمي | محمد كيتا ???????????????? – من سترومسجوديست النرويجي إلى أحد السعودي. كلف حوالي 400 ألف يورو.

محمد كيتا ???????????????? – من سترومسجوديست النرويجي إلى أحد السعودي. كلف حوالي 400 ألف يورو. ???????? إعارة | كايو فينيسيوس دا كونسيساو ???????? – من فلومينينسي البرازيلي إلى أتلتيكو كلوب جويانينسي البرازيلي.

كايو فينيسيوس دا كونسيساو ???????? – من فلومينينسي البرازيلي إلى أتلتيكو كلوب جويانينسي البرازيلي. ✅ انتقال رسمي | ديان كولوسيفسكي ???????? – من بارما الإيطالي إلى يوفنتوس الإيطالي. الصفقة كلفت 35 مليون يورو.

ديان كولوسيفسكي ???????? – من بارما الإيطالي إلى يوفنتوس الإيطالي. الصفقة كلفت 35 مليون يورو. ???????? إعارة | ديان كولوسيفسكي ???????? – من يوفنتوس الإيطالي إلى بارما الإيطالي حتى نهاية موسم 2020/2019.