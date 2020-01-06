الأهلي السعودي يضم ميسي الألمان قبل موقعة الهلال المرتقبة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي إتمام التعاقد مع لاعب تشيلسي السابق، والملقب بميسي الألماني “ماركو مارين” قادماً من صفوف “ريد ستار بلجراد” الصربي مقابل 3 مليون يورو، وحسب بعض المصادر الأخرى 1.5 مليون يورو.

اللاعب القصير المكير صاحب المهارات الفردية العالية، مَثل العديد من الأندية منذ مغادرته قلعة ستامفورد بريدج، كان أبرزها “إشبيلية وفيورنتينا وأندرلاخت” بالإضافة إلى العملاق اليوناني أولمبياكوس قبل أن يلتحق بصفوص ريد ستار الصربي عام 2017.

وقضى صاحب الـ 30 عاماً موسمين في الدوري الصربي خاض خلالهما 58 مباراة في جميع المسابقات وساهم في 35 هدفًا بواقع 11 هدفًا و24 تمريرة حاسمة.

وتعمل إدارة الراقي -أهلي جدة- على تسجيل اللاعب بأقصى سرعة ممكنة بعد انضمامه بداية هذا الأسبوع، على أمل الإلتحاق بتدريبات الفريق والاستعداد لموقعة الهلال المرتقبة يوم غد الثلاثاء.

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لكن قرار مشاركة ماركو مارين من عدمها ستبقى في يد المدير الفني السويسري “كريستيان جروس”، إذا ما وجد أنه يستطيع تقديم الإضافة المرجوة.

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