رياضة | أرقام فايلر مع الأهلي تزعج مسيرة الساحر

بعد تحقيق الاهلي للفوز العاشر علي التوالي, اصبح رينيه فايلر علي بُعد مباراة واحده من معادلة رقم مدرب الاهلي التاريخي مانويل جوزيه الذي حقق 11 قوز متتالي موسم 2005_2006.

وايضا علي بُعد 7 مباريات لمعادله رقم المدرب مانويل جوزيه ف ولايته الثانيه للنادي الاهلي بتحقيقه 17 فوز متتالي موسم 2004_2005.

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وعلي بُعد 6 مباريات لمعادلة رقم موسم 2017_2018 بفوز الاهلي ب 16 مباراة علي التوالي .

يذكر ان الاهلي حقق الفوز العاشر علي التوالي علي فريق إف سي مصر ب ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجوله 12 منً مباريات الدوري العام .

وينفرد الاهلي بصدارة الدوري بالعلامه الكاملة بتحقيقه 30 نقطه من 10 مباريات ويليه المقاولون العرب برصيد 26 نقطه من 12 مباراة ، ويسجل الاهلي اقوي هجوم في الدوري برصيد 28 هدف, وأقوي دفاع حيث استقبل مرماه هدفين فقط في 10 مباريات.