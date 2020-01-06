رياضة | ليفربول يحقق رقمان مميزان عقب الفوز على إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحقق رقمان مميزان عقب الفوز على إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إيفرتون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد 5 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب آنفليد.



وسجل كورتيس جونز الهدف الوحيد لنادي ليفربول في مرمى نادي إيفرتون في مباراة أمس في الدقيقة 71 ليخطف فوز ثمين للريدز في كأس الاتحاد الإنجليزي ليصعد للدور القادم من البطولة.

ليفربول يحقق رقمان جديدان من الفوز على إيفرتون ولم يكتفي نادي ليفربول بالخروج من مباراة إيفرتون أمس بالفوز فقط بل خرج برقمين جديدين يضيفهم الريدز لسلسلة الأرقام الإيجابية التي يواصل تحقيقها في الفترة الأخيرة. Advertisements

ولازال نادي ليفربول لم يتلقى أي هزيمة على يد نادي إيفرتون في أخر 23 مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب آنفليد بمختلف المسابقات حيث فاز في 13 وتعادلوا في 10 مباريات أخرى.

وقد أصبح كورتيس جونز لاعب ليفربول الذي يبلغ من العمر 18 عام و340 يوم هو أصغر هداف في ديربي المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون منذ روبي فاولر البالغ 18 عام و 338 يوم في الدوري الإنجليزي في مارس 1994.