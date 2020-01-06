رياضة | مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم موعد انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر من من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستنطلق يوم الخميس الموافق 9 يناير 2019، وتستمر حتى السبت 11 يناير.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين:-

مباراة العدالة ضد الفيحاء

يواجه فريق العدالة نظيره الفيحاء، مساء الخميس، علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في تمام الساعة الخامسة إلا ربع دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 16 نقطة، فيما يأتي الاتفاق في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

مباراة الحزم ضد الشباب

يواجه فريق الحزم نظيره الشباب، يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2019، علي ملعب نادي الحزم، في تمام الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش.

ويحتل الشباب المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

مباراة التعاون ضد الفتح

يلتقي التعاون بنظيره الفتح، يوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

ويتواجد التعاون في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

مباراة النصر ضد الاتحاد

يواجه النصر نظيره الاتحاد، يوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

Advertisements

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

مباراة ضمك ضد الاتفاق

يواجه ضمك نظيره الاتفاق على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية وخمسة دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

ويحتل الاتفاق المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

مباراة الفيصلي ضد الرائد

يلتقي الفيصلي بنظيره الرائد، يوم الجمعة، علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الرائد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

مباراة الهلال ضد الوحدة

يواجه الهلال نظيره الوحدة، اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

مباراة الأهلي ضد أبها

يواجه الأهلي نظيره أبها، يوم الإثنين، على مدينة الملك عبد الله الرياضية، في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الأهلي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن أبها صاحب المركز الخامس.