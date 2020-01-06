رياضة | تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة كالياري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة كالياري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب أليانز يوفنتوس، لاستضافة مباراة قوية بين أصحاب الأرض ضد كالياري، عصر اليوم الإثنين 6 يناير الجاري، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس المباراة، من أجل حصد نقاطها الثلاث دون غيرها واستغلال عاملي الأرض والجمهور، لمواصلة المنافسة الشرسة ضد غريمه التقليدي إنتر ميلان، على صدارة الكالتشيو.

ويسعى كالياري، للخروج بنتيجة إيجابية من أرض منافسه، من أجل الضغط على منافسيه على المربع الذهبي، ومحاولة المشاركة في البطولات الأوربية.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 42 نقطه، متساويًا مع غريمه إنتر ميلان الإيطالي بنفس الرصيد، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف وتنتظره مباراة نارية ضد نابولي، اليوم لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري.

موعد مباراة يوفنتوس وكالياري بالدوري الإيطالي وتُقام مباراة يوفنتوس ضد كالياري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements

التشكيل المتوقع لنادي يوفنتوس واستقر ماوريسو ساري المدير الفني للبيانكونيري، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث من المتوقع أن يبدأ بكل من:-