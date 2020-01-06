رياضة | الأهلي يقترب من إنهاء الصفقة الأصعب والإعلان خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من إنهاء الصفقة الأصعب والإعلان خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للإعلان عن صفقة الفريق الأول لكرة القدم، المُنتظرة لتدعيم خط الهجوم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واقترب المارد الأحمر، من الحصول على خدمات النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري، بعدما وصلت المفاوضات وإقترابها من خط النهاية.

وتوصل مسؤولو القلعة الحمراء، إلى صيغة اتفاق مع النادي السويسري واللاعب، تُقضي بارتداء قميص النادي الأحمر، رغم أنباء النفي التي تُفيد بصرف النظر عن خدماته.

وتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع اللاعب من أجل تجديد دماء خط الهجوم في ظل تراجع مستوى الأسماء المتواجدة بالوقت الحالي.

وكان الأهلي حقق فوزًا أمس الأحد على إف سي مصر، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.