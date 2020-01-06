رياضة | الأهلي ضد إف سي مصر.. الإيثار لغة الأهلاوية "المهم المكسب"

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استطاع الأهلي أن يحقق الفوز أمام إف سي مصر، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، والذي أقيم مساء أمس الأحد، على أرضية استاد القاهرة الدولي.



شهد اللقاء لقطة رائعة بين محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، والمهاجم مروان محسن، دلت على مدى الحب والايثار بين اللاعبين.

إذ أنه فضل أفشه أن يعطي الكرة لزميله في الفريق مروان محسن، ليسجل الهدف الثالث للأهلي، بدلاً من أن يسجلها هو.

افشه يبحث عن المزيد من الأهداف مع الأهلي لاثبات ذاته، وعلى الرغم من ذلك فضل أن يسجله مروان الذي يغيب عن التهديف منذ مايقرب من 8 أشهر.

اللقطة لم تكن بغريبة عن الأهلي، حيث أنها حدثت في بطولة الدوري المصري، في القمة 114، أمام الزمالك، عندما فاز الأحمر بثنائية نظيفة.

أجايي كان مواجهاً للمرمى ولكنه فضل أن يعطيها لوليد سليمان حتى يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك. Advertisements

وعلى سبيل المثال أيضاً وليس الحصر، في لقطة شهيرة يتذكرها جميع الأهلاوية، في مباراة الأهلي ووادي دجلة في عام 2017، ضمن منافسات كأس مصر، عندما كان حسام غالي منفرداً بالمرمى ولكنه مرر الكرة لعماد متعب ليسجلها.

عماد متعب حينها كان غائباً لفترة طويلة وعاد قبل هذه المباراة بلقاء وحيد، ففضل غالي أن يسجلها متعب ليرفع من معنوياته.

لا تتوقف اللقطات عند هذا الحد، ولكن هناك الكثير من المواقف التي تدل على الروح الجماعية للفريق وهدفها الفوز فقط.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعد أن خاض 10 لقاءات وفاز بهم جميعاً.