رياضة | ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد نهاية الجولة 19

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد نهاية الجولة 19 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث حقق نادي ريال مدريد فوزا خارج ارضه علي خيتافي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ بينما تعادل نادي برشلونة خارج ارضه امام نظيره نادي إسبانيول بنتيجة 2 / 2 وحقق نادي اتلتيكو مدريد فوزا علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وتعادل نادي إشبيلية أمام نظيره نادي اتلتيك بيلباو بنتيجة 1 / 1 وفاز نادي فالنسيا علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدف مقابل لاشئ علي حساب نظيره نادي ايبار.
وبهذه النتائج يحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز رفقة نادي برشلونة برصيد 40 نقطة ويأتي نادي اتلتيكو مدريد و نظيره نادي إشبيلية في المركز الثالث والرابع برصيد 35 نقطة وجاء نادي فالنسيا في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الاسباني كالتالي:
1- ليونيل ميسي لاعب نادي (برشلونة) 13 هدف .
2- كريم بنزيما لاعب نادي (ريال مدريد) 12 هدف .
3- لويس سواريز مهاجم نادي (برشلونة) 11 أهداف .
4_ روجر مارتي سالفادور لاعب نادي (ليفانتي) 9 أهداف .
5- خيمي أفيلا لاعب نادي ( أوساسونا) 9 أهداف .
6- جيرارد مورينو لاعب نادي (فياريال) 8 أهداف .
7- لوكاس بيريز لاعب نادي (ألافيس) 8 أهداف .
8- لورين مورون لاعب نادي (بيتيس) 8 أهداف .
9- أنخيل رودريجيز لاعب نادي (خيتافي) 8 أهداف .
10- روجير مارتي لاعب نادي (ليفانتي) 8 أهداف .
12- أنطوان جريزمان لاعب نادي (برشلونة) 7 أهداف .
13- ألفارو موراتا لاعب نادي ( أتليتيكو مدريد) 7 أهداف .
14- ياجو أسباس لاعب نادي (سيلتا فيجو) 7 أهداف .
15- ميكيل أويارزابال لاعب نادي (ريال سوسيداد) 7 أهداف .
16- ويليان جوزيه لاعب نادي (ريال سوسيداد) 7 أهداف .
17- جوسيلو لاعب نادي (ألافيس) 7 أهداف .
18- داني باريخو لاعب نادي (فالنسيا) 6 أهداف .
19- ماكسي جوميز لاعب نادي (فالنسيا) 6 أهداف .
20- كارل توكو إيكامبي لاعب نادي (فياريال) 6 أهداف .
21- خواكين لاعب نادي (ريال بيتيس) 6 أهداف .
22- أنتي بودمير لاعب نادي (مايوركا) 6 أهداف .