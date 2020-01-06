رياضة | موعد مباراة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر Watch LIVE

يستعد ملعب أليانز يوفنتوس، لاستضافة مباراة قوية بين أصحاب الأرض ضد كالياري، عصر اليوم الإثنين 6 يناير الجاري، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس المباراة، من أجل حصد نقاطها الثلاث دون غيرها واستغلال عاملي الأرض والجمهور، لمواصلة المنافسة الشرس

ة ضد غريمه التقليدي إنتر ميلان، على صدارة الكالتشيو.