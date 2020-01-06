رياضة | مريم أمين تقدم حفل الأفضل في أفريقيا مع صامويل إيتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريم أمين تقدم حفل الأفضل في أفريقيا مع صامويل إيتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المسؤولين عن تنظيم حفل جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا عن مقدمة حفل الأفضل والتى ستقام يوم الثلاثاء القادم بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر بجانب الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو.

ويتنافس الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز على حائزة الأفضل فى إفريقيا.

وتقرر ان تقدم المذيعة المتألقة مريم أمين، حفل جائزة الأفضل في أفريقيا مع أسطورة الكاميرون وتم إختيارها خاصة وأنها تجيد أكثر من لغة وخاصة الفرنسية التي ستكون الأساس في تقديم الحفل، وإطلالتها المميزة.

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وتألقت مريم أمين من قبل في تقديم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ في مصر تحت سفح الأهرامات الجيزة ونالت إعجاب الملايين ممن شاهدوا الحفل بسبب لباقتها في التقديم وعرض فقرات حفل القرعة.

ومريم أمين واحدة من أشهر المذيعات في مصر وبدأت عملها في قناة النيل للمنوعات قبل انتقالها للعمل في القناة الفضائية المصرية، والفضائية اللبنانية lbc، وحاليا في إذاعة نجوم إف إم.

وعقدت مريم أمين عدة جلسات على مدى الأيام الماضية مع صامويل إيتو من أجل التنسيق حول شكل تقديم الحفل، إضافة إلى عمل عدة بروفات أخرى داخل قاعة الحفل للاتفاق على كل شيء.