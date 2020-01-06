شكرا لقرائتكم الاتحاد التونسى يقيم معسكر إعداد لحكامه فى مصر خلال الفترة من 7 إلى 13 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم الاتحاد التونسى لكرة القدم ، معسكر إعداد لحكامه فى مصر خلال الفترة من 7 إلى 13 يناير المقبل فى مدينة الاسماعيلية ويشهد المعسكر تدريبات بدنية وفنية ويشارك فيها عدد كبير من محاضرين التحكيم أبرزهم عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي وعضو لجنة حكام اتحاد شمال أفريقيا

ويأتى معسكر التوانسة ضمن حالة التقارب الشديدة بين الحكام المصريين والتوانسة خلال السنوات الأخيرة فى ظل البطولات المتعددة لاتحاد شمال افريقيا ، وكان بدأ فى إبريل 2019 بمعسكر دورة صقل الحكام الواعدين بشمال إفريقيا في التجمع الخامس بمشاركة 26 حكماً، ومساعدا، من 5 دول عربية وهي مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا، وذلك تحت إشراف إتحاد شمال إفريقيا بالتعاون مع الإتحاد المصري لكرة القدم.

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وشارك 5 حكام توانسة فى كأس الامم الأفريقية 2019 للكبار والتى استضافتها مصر متساوية مع البلد المنظم، بينهم 3 حكام ساحة من اجمالى 27 حكمًا ينتمون إلى 22 دولة، وحكمين مساعدين من جملة 30 حكمًا ينتمون إلى 23 دولة.. هؤلاء الحكام هم يوسف السرايري الذى أدار الكثير من المواجهات القوية منها مباراة السوبر التونسي في الدوحة بين الترجي الرياضي والنادي البنزرتي ، والصادق السالمي الذى دخل القائمة الدولية من 4 سنوات فقط ، وهيثم قيراط

ابن الحكم الدولي السابق ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هشام قيراط ، وهو أصغر حكم يدخل القائمة الدولية في سنة 25 عامًا، وأدار مباراة النهائي لكأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة عام 2018 وادار العديد من المباريات فى الدورى المصرى للاسماعيلى وبيراميدز والمصرى ..والمساعدين أنور هميلة أبرز الحكام المخضرمين و الوحيد المشارك في مونديال روسيا 2018 و شارك في العديد من البطولات المحلية والقارية والدولية، والمساعد يامن الملوشي