شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر إعداد لحكام تونس فى الإسماعيلية لمدة 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم الاتحاد التونسى لكرة القدم ، معسكر أعداد لحكامه فى مصر خلال الفترة من 7 إلى 13 يناير المقبل فى مدينة الاسماعيلية ويشهد المعسكر تدريبات بدنية وفنية ويشارك فيها عدد كبير من محاضرين التحكيم أبرزهم عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي وعضو لجنة حكام اتحاد شمال أفريقيا

ويأتى معسكر التوانسة ضمن حالة التقارب الشديدة بين الحكام المصريين والتوانسة خلال السنوات الأخيرة فى ظل البطولات المتعددة لاتحاد شمال افريقيا ، وكان بدأ فى إبريل 2019 بمعسكر دورة صقل الحكام الواعدين بشمال إفريقيا في التجمع الخامس بمشاركة 26 حكماً، ومساعدا، من 5 دول عربية وهي مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا، وذلك تحت إشراف إتحاد شمال إفريقيا بالتعاون مع الإتحاد المصري لكرة القدم

وشارك 5 حكام توانسة فى كأس الامم الأفريقية 2019 للكبار والتى استضافتها مصر متساوية مع البلد المنظم، بينهم 3 حكام ساحة من اجمالى 27 حكمًا ينتمون إلى 22 دولة، وحكمين مساعدين من جملة 30 حكمًا ينتمون إلى 23 دولة.. هؤلاء الحكام هم يوسف السرايري الذى أدار الكثير من المواجهات القوية منها مباراة السوبر التونسي في الدوحة بين الترجي الرياضي والنادي البنزرتي ، والصادق السالمي الذى دخل القائمة الدولية من 4 سنوات فقط ، وهيثم قيراط

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