شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات خاصة فى سموحة لمواجهة وادى دجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع حسام حسن المدير الفنى لسموحة برنامج تدريبى خاص للاعبين استعدادا لمواجهة وادى دجلة بعد غدا الأربعاء المقرر إقامتها باستاد الأسكندرية فى الجولة الثانية عشر للمسابقة فى لقاء صعب للفريقين خاصة الفريق الضيف الذى يعانى من كثرة الهزائم والتى ادت به للمركز الاخير بالدورى برصيد 6 نقاط .

وقد شدد حسام حسن على لاعبيه من اخذ المباراة بمحمل الجدية خاصة وأن دجلة سيخوض اللقاء كالطائر الجريج وسيسعى بكل ما اوتى من قوة حصد الثلاث نقاط للهروب من مؤخرة الجدول وهو ما تفهمه اللاعبون واكدوا أنهم سيسعوا إلى العودة للإنتصارات من جديد بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها الفريق فى الجولة الاخيرة امام المصرى البورسعيدى فى الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف .

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سادت حالة من الإرتياح جنبات الجهاز الفنى للفريق بعد عودة ثلاثى الفريق السيد فريد مدافع الفريق الذى غاب عن التدريبات الجماعية من فترة الإعداد وخلال جميع المباريات الماضية وجمعت جلسة مؤخرا بين اللاعب ومدير الكرة إبراهيم حسن وأعرب فريد خلالها عن أسفه لعدم تواجده خلال المرحلة الماضية وأن سوء الفهم هو السبب الحقيقى وراء استبعاده خلال المرحلة الماضية ووعد بالعودة الى سابق عهده كهداف للفريق .

كما شهدت التدريبات عوده الثنائى فوزى الحناوى الذى أصيب بكسر فى القدم اثناء تواجده مع المنتخب الأوليمبى ، كما انتظم محمود معاذ والذى يعد من العناصر الخبرة بالفريق ويعتمد العميد عليه فى الجبهة اليسرى .