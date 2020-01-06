شكرا لقرائتكم كيف احتفل شيكابالا بعيد ميلاد الزمالك عبر "تويتر"؟ "حكايتى معاك بداية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء شيكابالا: " أى حكاية فى الدنيا وليها نهاية، إلا حكايتى معاك هى البداية .. 109 زمالك" .
وأحتفل نادي الزمالك بمرور 109 أعوام، على تأسيس النادي العريق، حيث تم إنشائه عام 1911.
وكتب الحساب الرسمي للنادي الأبيض، عبر "تويتر": "كل سنة وأنت مصدر فخر لينا كل سنة وأنت وطن كل سنة واحنا طيبين يا زمالك ذكرى الـ109 لتأسيس نادي الزمالك".
وأضافت صفحة النادي: "كل عام وجمهورنا ورموزنا بخير، كل عام وتاريخ نادينا دائمًا وأبدًا فخرًا لنا جميعًا!".
وكان الزمالك احتفل بمئويته عام 2011، حيث واجه أتليتكو مدريد الإسباني، في ذلك التوقيت وتلقى الخسارة منه بأربعة أهداف مقابل هدف، وكان يقود الفريق فنيا في ذلك التوقيت حسن شحاتة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف احتفل شيكابالا بعيد ميلاد الزمالك عبر "تويتر"؟ "حكايتى معاك بداية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.