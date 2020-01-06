الشارقة يتوج بكأس نائب رئيس الدولة للكاراتيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكستح كاراتيه نادي الشارقة منافسيه وتوج بالمركز الأول في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للكاراتيه (فئة الكاتا) متصدراً الترتيب العام لمنافسات (الذكور)، بعد فوزه ب19 ميدالية ملونة وضعته في صدارة الترتيب العام للرجال.

وواصل الفريق استعراض قوته وسيطرته على البطولات المحلية حاصلاً على 6 ميداليات ذهبية و5 فضيات و8 ميداليات برونزية في البطولة التي استضافتها صالة المزهر بدبي وحظيت بمشاركة كبيرة فاق عدد اللاعبين المشاركين فيها ال270 لاعباً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة للكاراتيه.

ونجح إخوان مروان المازمي في تقديم عروض قوية نالت الإشادة والاستحسان من خبراء اللعبة والجمهور الذي تابعها بشغف، ليؤكد كاراتيه النادي قوته الضاربة وسيطرته على البطولات المحلية.

وأثنى المهندس سليمان الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة بالنتيجة المميزة التي حققها الفريق، مشيراً إلى أن كاراتيه نادي الشارقة يعتبر من أميز الفرق على نطاق الدولة وظل يحقق نتائج مميزة محلياً وقارياً ولاعبوه يعتبرون ركائز في منتخب الدولة.

وأكد رئيس الألعاب الفردية أن النادي يسير وفقاً لرؤية مؤسسية عادت بثمارها سريعاً وحقق النادي نتائج مميزة في الموسم الماضي بالإضافة للبداية القوية منذ انطلاقة الموسم الحالي والذي نجحت فيه فرق النادي في الفوز بعدد مقدر من الميداليات وحصلت على المركز الأول في عدد من المناسبات وما زال الموسم طويلاً لإضافة مزيد من الإنجازات.

وشدد الهاجري على أن الدعم الذي تحصل عليه الألعاب الفردية من مجلس الإدارة هو ما قادها لتحقيق هذه الإنجازات، وتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لدوره وجهود في الارتقاء بالألعاب الفردية وتطويرها في الإمارة الباسمة.

وقال المهندس حميد شامس الزرعوني، عضو إدارة الألعاب الفردية مشرف الفريق إن النتيجة المميزة التي حققها الفريق تتويج لجهود المجموعة كاملة من جهاز فني وإداري ولاعبين، مبيناً أنه وعلى الرغم من غياب عدد من اللاعبين المؤثرين إلا أن أبطال النادي كانوا في الموعد وحققوا المهم.