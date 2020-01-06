«طب اطردني كده».. هاني حتحوت يكشف سبب طرد طارق حامد أمام أسوان

أكد الإعلامي "هانى حتحوت"، إن سبب طرد طارق حامد، متوسط ميدان الزمالك، خلال مباراة أسوان، هو اعتراضه الغير لائقا على قرارات، طارق سامي حكم المباراة.
وتابع "حتحوت" خلال تقديم برنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : طارق حامد لم يتفوه لفظ خارج ولكنه اعترض بشكل غير لائق مع حكم اللقاء، حيث حذره الحكم قائلا :” لو عملت كده تانى هطردك”، ليرد حامد قائلا :” طب اطردني كده”.
وأضاف "حتحوت" إن طارق حامد سيغيب لمباراة واحدة فقط، للإيقاف، طبقا لما دونه الحكم فى تقريره، وهو ما جعل اللاعب يغيب عن مواجهة طنطا.
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