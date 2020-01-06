شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: كواليس خناقة 9 أهلاوية قبل بطولة السوبر الأفريقي فى عهد جوزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عادل نجم الأهلي السابق، عن أزمة كبيرة عاشها الفريق الأحمر قبيل بطولة السوبر الأفريقي خاصة بخناقة عدد من اللاعبين في النادي حينما كان أحد اللاعبين بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال عادل حول كواليس رحيله عن الأهلي:"المفاجأة أنه لم يكن قرار مانويل جوزيه ولكنه كان قرار كابتن حسام البدري، فجوزيه كان في اجازة وكابتن حسام كان في لجنة الكرة وتم اتخاذ قرار برحيلي أنا واسلام الشاطر في وقت التعاقد مع أحمد فتحي، جوزيه أوصى برحيل الشاطر وقالهم خلوا أحمد عادل لأنه لسه غير ليتم اتخاذ قرار برحيلنا احنا الاثنين في النهاية".

وتحدث عادل عن فترة لعبه في القلعة الحمراء، وذكرياته مع جوزيه ومكالمة الخطيب التي غيرت مسار حياته، وأول أهدافه في مرمى الزمالك، وذكريات مباراة المئوية أمام برشلونة الإسباني، ورأيه في الدوري المصري، والأهلي مع فايلر، وأزمات الزمالك، وغيرها من الأسرار والكواليس التي كشف عنها جمعاء في حوار مطول على سوبر كورة غدا الاثنين.

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